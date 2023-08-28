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قاما بإيداعها في حسابات لكيانات تجارية

إحالة مقيمين للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
إحالة مقيمين للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال
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المواطن - فريق التحرير

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2.480.000) ريال (مليونين وأربع مئة وثمانين ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

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وتم إيقاف المتهمين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة
بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.

وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

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