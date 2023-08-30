إحباط بيع طفل في العراق واعتقال والده

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قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان مساء يوم الثلاثاء: إن وكالة الاستخبارات أحبطت عملية بيع طفل وألقت القبض على والديه.
وأفادت في البيان بأن مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن محافظة بغداد، رصدت معلومات دقيقة عن قيام رجل وامرأة بعرض طفلهما للبيع مقابل 20 مليون دينار.
وأضافت الداخلية أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة، وبعد إكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة بكمين محكم من إحباط عملية بيع الطفل وإلقاء القبض على الرجل والمرأة.
وذكرت أنه لدى التحقيق معهما اعترفا صراحة بقيامهما بعرض طفلهما للبيع بمبلغ 20 مليون دينار.
وأكدت أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المعنية لينالا جزاءهما.