إحباط ترويج نصف مليون قرص إمفيتامين في الرياض

قبضت شرطة الرياض على نحو نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر، كما قبضت على 3 مقيمين من الجنسية السورية متهمين بترويجها.

3 مروجين

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منشور بمنصة إكس: إنه ضمن الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات والقبض على شبكات ترويجها والتصدي لها، وبجهود رجال الأمن المكثفة في الميدان، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية، وذلك بعد محاولتهم ترويج 444 ألف حبة من حبوب الإمفيتامين المخدر، كانت جاهزة للترويج ومخبأة داخل ألواح ألعاب ريشية.

الإجراءات النظامية

ولفت الأمن العام إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم غلى جهات الاختصاص.