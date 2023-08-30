إحباط ترويج نصف مليون قرص إمفيتامين في الرياض لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات إطلاق هاتف iPhone 15 الجديد في 12 سبتمبر سمكة لديها أسنان تشبه البشر لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إداليا مراسم مغلقة لوداع قائد فاغنر المدني: احذروا هطول أمطار رعدية على معظم المناطق إذاعة الأذان في مكبرات الصوت لأول مرة في نيويورك إنذار أحمر: سيول وبرد على جازان اليوم الأرصاد: أمطار ورياح في الرياض اليوم
قبضت شرطة الرياض على نحو نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر، كما قبضت على 3 مقيمين من الجنسية السورية متهمين بترويجها.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منشور بمنصة إكس: إنه ضمن الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات والقبض على شبكات ترويجها والتصدي لها، وبجهود رجال الأمن المكثفة في الميدان، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية، وذلك بعد محاولتهم ترويج 444 ألف حبة من حبوب الإمفيتامين المخدر، كانت جاهزة للترويج ومخبأة داخل ألواح ألعاب ريشية.
ولفت الأمن العام إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم غلى جهات الاختصاص.
شرطة الرياض تضبط نحو نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر، وتقبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية متهمين بترويجها#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد#الإخبارية pic.twitter.com/wYagd656vm
— الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) August 29, 2023