إحباط ترويج 19.728 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الرياض – مكة السريع على مواطن لترويجه (19.728) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي.
وأوضح الأمن العام عب حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.