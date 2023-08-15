Icon

تراجع معدل التضخم في السعودية 2.3% خلال يوليو Icon تعليق تداول أسهم 5 شركات في السوق الرئيسية لجلسة واحدة Icon صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة Icon المدني: أمطار رعدية بمعظم المناطق حتى السبت Icon 3 قطاعات عسكرية أمريكية بدون قادة لأول مرة في لتاريخ Icon إحباط ترويج 19.728 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي Icon قريباً.. الدوري السعودي سيكون رقم واحد في العالم Icon الإعصار لان يضرب غرب اليابان ويعطل خدمات النقل Icon بالفيديو.. أمطار ورياح نشطة تسقط أعمدة كهرباء بالليث Icon وظائف بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
بحوزة مواطن وتمت إحالته لجهة الاختصاص

إحباط ترويج 19.728 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
إحباط ترويج 19.728 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الرياض – مكة السريع على مواطن لترويجه (19.728) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وأوضح الأمن العام عب حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالف لتهريبه 336 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

ضبط مخالف لتهريبه 336 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

81 برنامجًا تدريبيًا في أسبوع العودة للمدارس بـ”تعليم الرياض”

81 برنامجًا تدريبيًا في أسبوع العودة للمدارس بـ”تعليم الرياض”

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير المرخصة
السعودية اليوم

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير...

السعودية اليوم
8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران
العالم

8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران

العالم
حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان
العالم

حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات...

العالم
ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض
أخبار أمنية

ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض

أخبار أمنية
التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”
صحة وطب‎

التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”

صحة وطب‎
الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية
السعودية اليوم

الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية

السعودية اليوم
رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية
آخر الاخبار

رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية

آخر الاخبار
الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله رسميًا
الرياضة

الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله...

الرياضة