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هيئة الزكاة تقف بالمرصاد أمام محاولات التهريب

إحباط تهريب 143 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إحدى الشاحنات بالحديثة

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
إحباط تهريب 143 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إحدى الشاحنات بالحديثة
المواطن - واس

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة لتهريب 143,000 حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

تفاصيل الضبطيات

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من حبوب “الكبتاجون” مُخبأة في أسفل أرضية الشاحنة.

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وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

الإبلاغ واجب وطني

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. ​

 

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