Icon

 لقطات من مؤتمر تواصل وتكامل بعدسة “المواطن” Icon تخصصي تبوك يجري أول عملية استئصال للجلطة من رئة مقيمة بالأشعة التداخلية Icon أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 47 و14 مئوية Icon إحباط تهريب 2,2 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية بقلاوة Icon تحذير مستخدمي آيفون من خطأ قاتل أثناء النوم Icon محلات بيع التبغ والمعسلات داخل الأحياء تشوه الصورة الجمالية لمدننا Icon مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم العمل الإسلامي Icon تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام Icon وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات Icon “نماء للكيماويات” تسجل خسائر بقيمة 26.3 مليون ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التنسيق مع مكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات

إحباط تهريب 2,2 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية بقلاوة

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
إحباط تهريب 2,2 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية بقلاوة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 2,242,560 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

إحباط تهريب 2,2 مليون حبة كبتاجون

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية حلويات عبارة عن (بقلاوة) وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة أسفل طبقات (البقلاوة)، مضيفةً أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

قد يهمّك أيضاً
فراغ المحتوى يصل لخلط النسكافيه بالتايد!

فراغ المحتوى يصل لخلط النسكافيه بالتايد!

عودة منسوبي التعليم اليوم استعدادًا للعام الدراسي

عودة منسوبي التعليم اليوم استعدادًا للعام الدراسي

وشددت الهيئة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة...

السعودية اليوم
استجابة سريعة لشركة الكهرباء لبلاغ مقيم بجدة
السعودية اليوم

استجابة سريعة لشركة الكهرباء لبلاغ مقيم بجدة

السعودية اليوم
أمطار رعدية وبرد وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وضباب ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
الأمن العام: احذروا الاتصالات الواردة بغرض طلب تحديث البيانات البنكية
السعودية اليوم

الأمن العام: احذروا الاتصالات الواردة بغرض طلب...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًّا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًّا بالرياض

السعودية اليوم
انطلاق أعمال قمة دول جوار السودان في القاهرة
العالم

انطلاق أعمال قمة دول جوار السودان في...

العالم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على إنستجرام
غرائب

بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على...

غرائب