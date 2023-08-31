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حرس الحدود استكمل الإجراءات النظامية

إحباط تهريب 50 كجم من القات بجازان

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
إحباط تهريب 50 كجم من القات بجازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 50 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج حشيش وأقراص

وفي وقت سابق، أحبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ترويج 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و26 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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