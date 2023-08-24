إحباط تهريب 53 كجم من القات بجازان أرقام تزين مسيرة إيمريك لابورت قبل النصر طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى لقطات من توقيع لابورت مع النصر لـ3 مواسم أرماح الرياضية توقع اتفاقية شراكة مع فلاورد ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024 وظائف شاغرة بفروع شركة نادك ريفر بليت يضم بيتي مارتينيز ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المدني يحذر: أمطار مستمرة على معظم المناطق بدءًا من الغد
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (53) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.