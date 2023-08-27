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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 54 كيلو من الحشيش بالعارضة

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
إحباط تهريب 54 كيلو من الحشيش بالعارضة
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (54) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت حرس الحدود عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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