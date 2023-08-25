إحباط تهريب 60 كيلو قات في جازان

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأوضحت دوريات حرس الحدود، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.