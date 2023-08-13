إحباط تهريب 74 كيلو من القات في جازان

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (74) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ونوه حرس الحدود عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.