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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 74 كيلو من القات في جازان

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
إحباط تهريب 74 كيلو من القات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (74) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ونوه حرس الحدود عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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