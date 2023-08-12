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تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 86 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
إحباط تهريب 86 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (86) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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