رونالدو يستهدف الفوز بالنهائي الثاني أمام سافيتش وكوليبالي 81 برنامجًا تدريبيًا في أسبوع العودة للمدارس بـ”تعليم الرياض” إحباط تهريب 86 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن تأخير مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة مادة في العرقسوس تقي من مرض شديد الخطورة القيمة السوقية للهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية 2023 حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي أستراليا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (86) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.