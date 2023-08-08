201 ألف وظيفة للسعوديين عبر هدف 90 وظيفة بالموارد البشرية عبر برنامج جدير وظائف بشركة أرامكو توتال “ساتورب” في عدة تخصصات إحباط تهريب 90 كيلو من القات في جازان 4 خطوات لكتم الصوت تلقائيًا في تطبيق تيك توك لقطات لشقة مستأجرة بعد تسليمها لمالكها تثير الغضب: همجية الأحساء والدمام الأعلى حرارة بـ 47 والسودة الأدنى السعودية ممثل صادق وأمين للشعوب العربية والإسلامية في قمم الـ20 الصين والسعودية حققتا فوزًا دبلوماسيًّا في الشرق الأوسط إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.