إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالمدينة المنورة وجازان

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قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.