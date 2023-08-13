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إحالة المتهمين للنيابة العامة

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في نجران وجازان

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في نجران وجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة نجران على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح أبيض، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تهريب القات المخدر

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (93) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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