بوابة نقل تتيح إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة أرقام تُبرز تألق نواف العقيدي بالبطولة العربية 2023 الكلية التقنية بأبها تقبل 1155 متدربًا مستجدًا مانشيني يقترب من قيادة منتخب السعودية إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في نجران وجازان إعلان نتائج القبول المبدئي لـ الجوازات على رتبة جندي الريال يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي سحب رعدية وأمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية ومكة وتبوك الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 112 نقطة ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع
قبضت شرطة منطقة نجران على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح أبيض، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (93) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.