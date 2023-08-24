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جرى إحالة المتهمين لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بنجران وجازان

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بنجران وجازان
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة نجران على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزته أسلحة بيضاء وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

تهريب القات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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