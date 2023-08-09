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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لتهريب القات بالحرث وسراة عبيدة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
إحباط عمليتين لتهريب القات بالحرث وسراة عبيدة
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (58) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

103 كجم قات

كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (103) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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