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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

تهريب قات بجازان

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (55) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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