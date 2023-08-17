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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بجازان والقصيم

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بجازان والقصيم
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (88) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج الإمفيتامين

كما قبضت شرطة منطقة القصيم علـى مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، وجـرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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