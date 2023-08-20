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تسليم المتهمين لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بجازان والمدينة المنورة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بجازان والمدينة المنورة
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (15)كيلوجراماً من نبات القات النخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الهيروين المخدر، وضبط بحوزته سلاح هوائي وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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