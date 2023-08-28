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جرى إحالة المتهمين إلى النيابة وجهة الاختصاص

إحباط 3 عمليات لترويج وتهريب المخدرات بالشرقية وجازان وعسير

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
إحباط 3 عمليات لترويج وتهريب المخدرات بالشرقية وجازان وعسير
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تهريب القات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

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وقبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير على مقيم من الجنسية المصرية في محافظة خميس مشيط لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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