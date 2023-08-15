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بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم

إحكام تمهل أصحاب طلبات التملك 15 يومًا للرد على الإفادات

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
إحكام تمهل أصحاب طلبات التملك 15 يومًا للرد على الإفادات
المواطن - واس

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دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أصحاب طلبات التملك، إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوما من تاريخ الإرسال، بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم.

منصة إحكام

ونوهت إلى أهمية تحديث عناوين الإتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات، داعيةً جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الإتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: [email protected] .

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