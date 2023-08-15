فيصل بن فرحان يلتقي وزراء خارجية مصر وسوريا والأردن بالقاهرة جماهير الاتحاد: سنقاطع المدرج إحكام تمهل أصحاب طلبات التملك 15 يومًا للرد على الإفادات سكني: أكثر من 57 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2023 طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر نقل مباراة الهلال ضد الفيحاء إلى ملعب الملك فهد جدل حول موعد دخول سهيل وتأثيره في درجات الحرارة تعاقد الهلال مع ياسين بونو يُهدد برحيل المعيوف محمية الملك سلمان تناقش دور الشباب في المحافظة على البيئة الدمام والقيصومة تسجلان أعلى درجات حرارة بـ 47 مئوية
دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أصحاب طلبات التملك، إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوما من تاريخ الإرسال، بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم.
ونوهت إلى أهمية تحديث عناوين الإتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات، داعيةً جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الإتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: [email protected] .