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وسط تحذيرات من امتداد حرائق الغابات إليها

إخلاء أكبر المدن الكندية بسبب حرائق الغابات

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ صباحاً
إخلاء أكبر المدن الكندية بسبب حرائق الغابات
المواطن - فريق التحرير

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وجهت السلطات الكندية، سكان يالونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال البلاد، بالمسارعة إلى إخلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.

حرائق الغابات

وذكر شاين طومسون وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية الكندية في مؤتمر صحافي: للأسف وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفًا آخر نحو الأسوأ، حيث اندلع حريق غرب يالونايف يمثل الآن تهديدًا حقيقيًّا للمدينة.

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وأمر طومسون سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة، مشيرًا إلى طريق سريع واحد فقط مفتوح باتجاه الجنوب، كما تم ترتيب رحلات جوية تجارية وعسكرية.

حرائق الغابات
حرائق الغابات

وحتى وقت متأخر من الأربعاء، كانت حرائق الغابات على بعد 17 كيلومترًا من العاصمة الإقليمية.

وأردف طومسون: أريد أن أشدد على أن المدينة لا يتهددها خطر مباشر، محذرًا بدون مطر، من المحتمل أن تصل (الحرائق) إلى أطراف المدينة بحلول نهاية الأسبوع.

ونبه السكان قائلًا: أنت تعرضون أنفسكم والآخرين للخطر إذا اخترتم البقاء حتى وقت لاحق.

وأعلنت مدينة يالونايف حالة الطوارئ في وقت سابق هذا الأسبوع قبل أن يتم توسيع نطاقها لاحقًا في المناطق الشمالية الشاسعة.

وتخضع العديد من بلدات ومجتمعات السكان الأصليين حاليًّا لأوامر بالإخلاء، في حين اضطر رجال الإطفاء في بعض المناطق إلى التراجع بسبب الرياح القوية التي سعّرت الحرائق.

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