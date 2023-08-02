إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار

أشارت الشرطة الأمريكية إلى تهديد إرهابي داخل مبنى الكونجرس بعد سماع إطلاق نار.

إطلاق نار

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، طالبت شرطة العاصمة واشنطن، جميع من في المبنى بالاحتماء.

وأضافت الشرطة الأمريكية: تم إخلاء مبنى الكونجرس بعد رصد تهديدات، وليس لدينا أي تقارير مؤكدة حول إطلاق النار في المبنى.