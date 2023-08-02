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الشرطة تطالب جميع من في المبنى بالاحتماء

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
المواطن - فريق التحرير

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أشارت الشرطة الأمريكية إلى تهديد إرهابي داخل مبنى الكونجرس بعد سماع إطلاق نار.

إطلاق نار

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، طالبت شرطة العاصمة واشنطن، جميع من في المبنى بالاحتماء.

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وأضافت الشرطة الأمريكية: تم إخلاء مبنى الكونجرس بعد رصد تهديدات، وليس لدينا أي تقارير مؤكدة حول إطلاق النار في المبنى.

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