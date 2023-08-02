مجسم الكعبة المشرفة هدية السديس لـ خالد الفيصل إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان ازدهار شعبية ترامب في استطلاعات الرأي بعد قرار محاكمته لقطات لنجاة عامل بأعجوبة من فكي تمساح ضخم طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري مزايا خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر حيلة غريبة للقضاء على البعوض الأكلات الشعبية تجذب زوار بيت حائل 20 مليون سوداني على حافة المجاعة
أشارت الشرطة الأمريكية إلى تهديد إرهابي داخل مبنى الكونجرس بعد سماع إطلاق نار.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، طالبت شرطة العاصمة واشنطن، جميع من في المبنى بالاحتماء.
وأضافت الشرطة الأمريكية: تم إخلاء مبنى الكونجرس بعد رصد تهديدات، وليس لدينا أي تقارير مؤكدة حول إطلاق النار في المبنى.