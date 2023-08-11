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تسبب نوعًا خطيرًا من عدوى الرئة

إخلاء مركز عائم لاحتجاز اللاجئين في بريطانيا بسبب بكتيريا خطيرة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
إخلاء مركز عائم لاحتجاز اللاجئين في بريطانيا بسبب بكتيريا خطيرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام بريطانية، إخلاء بارجة بيبي ستوكهولم في دورست من طالبي اللجوء، وذلك بعد العثور على بكتيريا “الليجيونيلا” في نظام المياه بالسفينة.

ووفقًا لموقع سكاي نيوز البريطاني، اليوم الجمعة، فإنه من المرجح أن يتم نقل جميع من كانوا على متن السفينة إلى أماكن إقامة جديدة كإجراء احترازي.

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وفي أعقاب ذلك، ترأس وزير الهجرة روبرت جينريك اجتماعات حول الوضع.

نوع خطير من عدوى الرئة

ويمكن أن تسبب بكتيريا الليجيونيلا، التي توجد بشكل شائع في الماء، نوعًا خطيرًا من عدوى الرئة يُعرف باسم “Legionnaires”.

هذا ولم تظهر على أي من الموجودين على البارجة علامات الإصابة بهذا المرض.

وجرى التوصل إلى هذه البكتيريا، بعد إجراء اختبار روتيني لإمدادات المياه يوم 25 يوليو، لكن النتائج لم تصل حتى السابع من أغسطس، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه طالبو اللجوء الصعود على المركب.

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن صحة ورفاهية من كانوا على متن السفينة “هي أولويتنا القصوى”.

وتابع: “العينات من نظام المياه في بيبي ستوكهولم أظهرت مستويات من بكتيريا الليجيونيلا، وهو ما يتطلب مزيدًا من التحقيق”.

وكانت الحكومة البريطانية قررت استخدام البارجة كمركز إيواء لطالبي اللجوء، بهدف تخفيض تكلفة فواتير الفنادق.

ورفض عدد من طالبي اللجوء نقلهم إلى البارجة، التي يصفونها بـ”مركز احتجاز عائم”.

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