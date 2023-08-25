إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني تمكنت إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بحي الصفا.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن الحريق نتج عنه أضرار مادية دون وقوع إصابات.
ونشرت صورة من عمليات إخماد الحريق.