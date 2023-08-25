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نتج عنه أضرار مادية بدون إصابات

إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني تمكنت إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بحي الصفا.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن الحريق نتج عنه أضرار مادية دون وقوع إصابات.

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ونشرت صورة من عمليات إخماد الحريق.

 

 

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