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لا إصابات جراء الحادث

إخماد حريق في مستودع بخميس مشيط

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
إخماد حريق في مستودع بخميس مشيط
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إخماد حريق في مستودع بخميس مشيط.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: الدفاع المدني بخميس مشيط يخمد حريقًا في مستودع، ولا إصابات.

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ولفتت المديرية إلى عدم وقوع إصابات في الحادث.

ونشرت صورًا توثق الحادث.

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