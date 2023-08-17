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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إخماد حريق في مستودع بخميس مشيط.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: الدفاع المدني بخميس مشيط يخمد حريقًا في مستودع، ولا إصابات.
ولفتت المديرية إلى عدم وقوع إصابات في الحادث.
ونشرت صورًا توثق الحادث.