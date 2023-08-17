أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إخماد حريق في مستودع بخميس مشيط.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: الدفاع المدني بخميس مشيط يخمد حريقًا في مستودع، ولا إصابات.

ولفتت المديرية إلى عدم وقوع إصابات في الحادث.

ونشرت صورًا توثق الحادث.