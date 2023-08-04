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المدني باشر الحادث

إخماد حريق في منزل بالأحساء ولا إصابات

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
إخماد حريق في منزل بالأحساء ولا إصابات
المواطن - فريق التحرير

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أخمدت فرق الدفاع المدني بالأحساء حريقًا نشب في منزل بقرية القارة، ولا إصابات.

لا إصابات

وقال الدفاع المدني في تدوينة عبر موقع إكس -تويتر سابقًا- الدفاع المدني بـ الأحساء يخمد حريقًا في منزل بقرية القارة، ولا إصابات.

لقطات مصورة

ونشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث، وتعكس جهود رجاله في مباشرة كافة أنواع الحوادث.
وفي وقت سابق، حذر المدني من اتباع تعليمات السلامة للوقاية من الحرائق، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن حماية الأطفال من مصادر الخطر في المنازل.

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