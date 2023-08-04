إخماد حريق في منزل بالأحساء ولا إصابات

الأحساء وقال الدفاع المدني في تدوينة عبر موقع إكس -تويتر سابقًا- الدفاع المدني بـيخمد حريقًا في منزل بقرية القارة، ولا إصابات.

لقطات مصورة

ونشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث، وتعكس جهود رجاله في مباشرة كافة أنواع الحوادث.

وفي وقت سابق، حذر المدني من اتباع تعليمات السلامة للوقاية من الحرائق، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن حماية الأطفال من مصادر الخطر في المنازل.