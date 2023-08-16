إخماد حريق في 4 مستودعات بالرياض ولا إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني الميدانية حريقًا نشب في 4 مستودعات بحي الفيصلية بالرياض.

تفاصيل الحريق

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: إن الدفاع المدني بـ الرياض يخمد حريقًا في 4 مستودعات بحي الفيصلية، ولا إصابات.

لا إصابات

ولفتت المديرية إلى أنه لا إصابات في الحادث.

كما وثقت الواقعة بصورة، بينت جهود رجال المدني في مباشرة الحرائق والحوادث الخطرة في كل زمان ومكان.