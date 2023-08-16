إخماد حريق في 4 مستودعات بالرياض ولا إصابات

لحظة إنقاذ طيار بعد سقوط طائرته بعرض البحر خدمة جديدة لمعرفة اسم صاحب الحساب البنكي قبل التحويل إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة يدعم العلماء والباحثين سائحان أمريكيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل الموافقة على إنشاء هيئة التأمين يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي النفط يسجل أدنى مستوى في أسبوعين بسبب الصين معلومات يجب معرفتها بشأن متحور كورونا الجديد EG.5 طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا رفع رواتب العاملين في سوريا لـ 100% تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
أخمدت فرق الدفاع المدني الميدانية حريقًا نشب في 4 مستودعات بحي الفيصلية بالرياض.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: إن الدفاع المدني بـ الرياض يخمد حريقًا في 4 مستودعات بحي الفيصلية، ولا إصابات.
ولفتت المديرية إلى أنه لا إصابات في الحادث.
كما وثقت الواقعة بصورة، بينت جهود رجال المدني في مباشرة الحرائق والحوادث الخطرة في كل زمان ومكان.