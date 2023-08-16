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المدني باشر الحادث

إخماد حريق في 4 مستودعات بالرياض ولا إصابات

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
إخماد حريق في 4 مستودعات بالرياض ولا إصابات
المواطن - فريق التحرير

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أخمدت فرق الدفاع المدني الميدانية حريقًا نشب في 4 مستودعات بحي الفيصلية بالرياض.

تفاصيل الحريق

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: إن الدفاع المدني بـ الرياض يخمد حريقًا في 4 مستودعات بحي الفيصلية، ولا إصابات.

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لا إصابات

ولفتت المديرية إلى أنه لا إصابات في الحادث.

كما وثقت الواقعة بصورة، بينت جهود رجال المدني في مباشرة الحرائق والحوادث الخطرة في كل زمان ومكان.

 

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