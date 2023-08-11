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لم يسفر عن أي إصابات

إخماد حريق نشب في مصنع بالرياض

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
إخماد حريق نشب في مصنع بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الجمعة، من إخماد حريق نشب في مصنع دون وقوع أي إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في مصنع، ولا إصابات”.

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ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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