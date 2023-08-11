موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بـ الدوري الإنجليزي حريق ضخم يلتهم مجمعًا صناعيًا غرب تورونتو الجماهير: عدم التأجيل لـ الهلال والنصر يضمن الشفافية اجتماع لإيكواس في غانا بشأن النيجر تشكيل مباراة الأهلي والحزم في افتتاح دوري روشن مشهد يحبس الأنفاس لجلسة معلقة في الباحة وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيًا مستقلًا للتحقيق مع نجل بايدن 500 ريال غرامة المخالفين للائحة وسائل النقل العام جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن إخماد حريق نشب في مصنع بالرياض
تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الجمعة، من إخماد حريق نشب في مصنع دون وقوع أي إصابات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في مصنع، ولا إصابات”.
ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.