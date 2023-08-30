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لهطول أمطار رعدية وعواصف بمعظم المحافظات

إدارة الأزمات بمكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
إدارة الأزمات بمكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه
المواطن - فريق التحرير

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدءًا من اليوم وحتى الأحد المقبل.

توقعات الأرصاد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

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وقال مركز الأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.

وبحسب الأرصاد فإن الحالة المطرية في مكة المكرمة تؤثر على الطائف وميسان واضم والعرضيات، فيما تؤثر يومي السبت والأحد على العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة والكامل.

 التأثيرات المصاحبة

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد.

 

 

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