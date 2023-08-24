إدراجات سوق الأسهم السعودية لشركات ذات استقرار مالي يرفع وزن تاسي

أعلن محلل الأسواق المالية عبدالله الجبلي أنه منذ عام 2021 وحتى اليوم، نلاحظ أن معظم إدراجات سوق الأسهم السعودية الرئيس للشركات هي شركات قوية وذات استقرار مالي.

ارتفاع وزن سوق الأسهم

وأضاف الجبلي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن هذه الشركات تؤدي إلى ارتفاع وزن “تاسي” في مؤشر مورغان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة.

أسهم اليوم

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أنهى اليوم الخميس، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 38 نقطة.

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 38.23 نقطة، ليقفل عند مستوى 11405.30 نقطة، لينهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر.

وبلغت كمية الأسهم 227.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.1 مليارات ريال.