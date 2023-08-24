التربيع الأول لقمر صفر يزين سماء السعودية الليلة عقوبات أمريكية على المتعاملين مع نظام بورما إدراجات سوق الأسهم السعودية لشركات ذات استقرار مالي يرفع وزن تاسي وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية خطوة تفصل مانشيني عن قيادة المنتخب السعودي نزوح مليوني طفل في السودان خلال 4 أشهر كيليان مبابي يصدم ريال مدريد! السجن سنة لمن يحصل على مال الضمان الاجتماعي بغير حق وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية محمد صلاح يوافق على عرض الاتحاد
أعلن محلل الأسواق المالية عبدالله الجبلي أنه منذ عام 2021 وحتى اليوم، نلاحظ أن معظم إدراجات سوق الأسهم السعودية الرئيس للشركات هي شركات قوية وذات استقرار مالي.
وأضاف الجبلي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن هذه الشركات تؤدي إلى ارتفاع وزن “تاسي” في مؤشر مورغان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أنهى اليوم الخميس، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 38 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 38.23 نقطة، ليقفل عند مستوى 11405.30 نقطة، لينهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر.
وبلغت كمية الأسهم 227.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.1 مليارات ريال.
فيديو | محلل الأسواق المالية عبدالله الجبلي: منذ عام 2021 نلاحظ أن معظم إدراجات سوق الأسهم الرئيس لشركات ذات استقرار مالي، ليرتفع بذلك وزن "تاسي" في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة #الإخبارية#أسواق_السعودية pic.twitter.com/cik8h3HPMG
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 24, 2023