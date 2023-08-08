إدوارد ميندي: سنجعل الجمهور السعودي فخورًا بنا

أوضح الحارس السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن التوقعات زادت على دوري روشن السعودي وذلك بعد استقطابه للعديد من النجوم العالميين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ترقب إدوارد ميندي

وقال إدوارد ميندي في حفل تدشين دوري روشن أمس: “التوقعات زادت على الدوري السعودي بعد استقطابه لهذه النجوم العالمية، لا أستطيع الانتظار، وأترقب الأسبوع المقبل لبداية الدوري”.

وأضاف: “سنجعل الجمهور السعودي فخور بنا عند مشاهدتنا”.

وكان الحفل انطلق أمس، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لاستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.