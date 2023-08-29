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أصبح يفكر في اعتزال كرة القدم

إدين هازارد يرفض عروض 7 أندية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
إدين هازارد يرفض عروض 7 أندية
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير أن اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني السابق أصبح يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد رحيله عن الريال صيف العام الحالي.

وقال موقع FootMercato الفرنسي إن أندية نيس وليل ومارسيليا تواصلت مع وكيل اللاعب البلجيكي، بجانب اهتمام ناديين من تركيا واهتمام الهلال وفريق بوتافوجو البرازيلي بضم لاعب الريال السابق.

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هازارد قد يُنهي مسيرة استمرت 16 عامًا

وأضاف التقرير أنه في حال رفض هازارد عروض الأندية السبعة سيعتزل كرة القدم ويضع حدًا لمسيرة استمرت 16 عامًا.

ولعب النجم البلجيكي صاحب الـ 32 عامًا مع أندية ليل الفرنسي خلال الفترة من 2007 إلى 2012، وتشيلسي الإنجليزي خلال الفترة من 2012 إلى 2019، وريال مدريد خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

توني كروس وهازارد
كروس وهازارد – المصدر besoccer

أسباب مغادرة هازارد للريال

وقررت إدارة ريال مدريد رحيل هازارد عن صفوفه هذا الصيف، بالاتفاق بين الطرفين، وذلك نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي كان يتقاضى فيه راتبًا قياسيًا.

وعانى النجم البلجيكي من 18 إصابة مع ريال مدريد خلال 4 سنوات جعلته لاعبًا غير مؤثر مع الفريق رغم انضمامه للريال من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019 مقابل 114 مليون دولار أمريكي.

هازارد

وبسبب الوزن الزائد وكثرة الإصابات وقلة اللياقة البدنية حقق اللاعب البلجيكي أرقامًا مخيبة مع النادي الملكي حيث سجل 7 أهداف في الدوري الإسباني خلال 54 مباراة في 4 سنوات كما أن هازارد لم يشارك ضد برشلونة في أي كلاسيكو في الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا خلال تواجده لمدة 4 سنوات مع الريال.

وكان النجم البلجيكي قد قرر نهاية شهر ديسمبر الماضي اعتزال اللعب الدولي وهو في الـ32 من عمره، بعد مسيرة من 2008 وحتى 2022، شهدت خوضه 126 مباراة وتسجيله لـ33 هدفًا.

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