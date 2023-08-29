إدين هازارد يرفض عروض 7 أندية

كشفت تقارير أن اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني السابق أصبح يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد رحيله عن الريال صيف العام الحالي.

وقال موقع FootMercato الفرنسي إن أندية نيس وليل ومارسيليا تواصلت مع وكيل اللاعب البلجيكي، بجانب اهتمام ناديين من تركيا واهتمام الهلال وفريق بوتافوجو البرازيلي بضم لاعب الريال السابق.

هازارد قد يُنهي مسيرة استمرت 16 عامًا

وأضاف التقرير أنه في حال رفض هازارد عروض الأندية السبعة سيعتزل كرة القدم ويضع حدًا لمسيرة استمرت 16 عامًا.

ولعب النجم البلجيكي صاحب الـ 32 عامًا مع أندية ليل الفرنسي خلال الفترة من 2007 إلى 2012، وتشيلسي الإنجليزي خلال الفترة من 2012 إلى 2019، وريال مدريد خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

أسباب مغادرة هازارد للريال

وقررت إدارة ريال مدريد رحيل هازارد عن صفوفه هذا الصيف، بالاتفاق بين الطرفين، وذلك نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي كان يتقاضى فيه راتبًا قياسيًا.

وعانى النجم البلجيكي من 18 إصابة مع ريال مدريد خلال 4 سنوات جعلته لاعبًا غير مؤثر مع الفريق رغم انضمامه للريال من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019 مقابل 114 مليون دولار أمريكي.