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لحظة تاريخية للجاليات المسلمة في أمريكا

إذاعة الأذان في مكبرات الصوت لأول مرة في نيويورك

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
إذاعة الأذان في مكبرات الصوت لأول مرة في نيويورك
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تشهد الجليات المسلمة في ولاية نيويورك لحظة تاريخية بإذاعة الأذان عبر مكبرات الصوت بدون تصاريح لأول مرة في الولاية الأمريكية.

إذاعة الأذان

وقال عمدة نيويورك إريك آدامز: “ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية وهذه لحظة مهمة للجالية المسلمة”، وأضاف: “أصبح من الممكن الآن بث أذان المسلمين للصلاة علنًا في مدينة نيويورك دون تصريح”.

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وتابع آدامز: “إنه بموجب القواعد الجديدة، لن تحتاج المساجد إلى تصريح خاص لبث الأذان علنًا في أيام الجمعة وخلال شهر رمضان المبارك”، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

مساجد نيويورك

وأوضح آدامز إن مكتب شؤون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال المبادئ التوجيهية الجديدة والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة لبث الأذان في مساجد نيويورك وفق الضوابط المسموح بها.

وقالت سمية فيروزي، مديرة المدرسة الإسلامية النموذجية في كوينز: إن القواعد الجديدة لبث الأذان في مدينة نيويورك تبعث برسالة إيجابية إلى الطلاب.

عمدة نيويورك

عمدة نيويورك

ويتمتع عمد نيويورك إريك آدامز، وهو ديمقراطي، بعلاقات وثيقة مع مختلف الجاليات، وقد عزز دور الدين في الحياة العامة بالولاية.

ويعتبر هذا القرار فريدًا من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يكن مسموح تركيب مكبرات الصوت في المساجد الخاصة بالجالية الاسلامية بأمريكا.

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