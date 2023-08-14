إزالة تعديات على أراضٍ تبلغ مساحتها أكثر من مليون و200 ألف بالقصيم

أزالت إمارة منطقة القصيم ممثلة باللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية، بلغت مساحتها 1.213.500 متر مربع وذلك خلال شهرين، بمتابعة وإشراف مباشر من أمير منطقة القصيم.

عدم التهاون مع المعتدين

وأكدت إمارة القصيم أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية بناءً على توجيهات أمير منطقة القصيم، بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية.

وأشارت إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق العقوبات بحق المتعدين، داعيةً الجميع ضرورة التعاون مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.