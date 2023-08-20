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خلال عملية استغرقت ساعتين بمستشفى الولادة

إزالة ورم ليفي يزن 8 كلجم من رحم مريضة ببريدة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
إزالة ورم ليفي يزن 8 كلجم من رحم مريضة ببريدة
المواطن - واس

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تمكّن أطباء مختصون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 39 عاماً، وذلك من خلال تدخل جراحي ناجح لإزالة ورم ليفي كامن في منطقة الرحم.

انتفاخ في البطن

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة التي راجعت عيادة أمراض النساء بالمستشفى كانت تعاني من حالة انتفاخ باستمرار في منطقة البطن، وثقل في الحوض منذ ٤ سنوات بالإضافة إلى ظهور زيادة ملحوظة في حجم البطن تسبب لها بصعوبة في المشي والتنفس، وأنه بعد عمل الأشعة المقطعية الضرورية والتحاليل اللازمة للمريضة اتضح وجود ورم ليفي بحجم 8 كيلوجرامات في الرحم.

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إزالة الورم

وأضاف أنه تم إزالة الورم خلال عملية استغرقت ساعتين مع المحافظة الكاملة على سلامة حالة الرحم، ومغادرة المريضة للمستشفى وهي بصحة وعافية.
وأشارت إحصائية العمليات الجراحية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر يوليو الماضي من عام 2023 م إلى إجراء (5461) عملية جراحية، منها 1827 عملية للأطفال، في حين بلغ عدد عمليات النساء 3634 عملية.

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