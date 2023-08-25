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ما يقرب من 9,5 أطنان مخبأة في صناديق من الإكوادور

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
المواطن - فريق التحرير

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أفادت الشرطة والجمارك الإسبانيتان، الجمعة، بضبط ما يقرب من 9,5 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة في صناديق موز واردة من الإكوادور، في أكبر عملية ضبط من نوعها في تاريخ البلاد.

أكبر شحنة من الكوكايين

وأضافت السلطات، في بيان، أن عملية الضبط حصلت الأربعاء في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في جنوب البلاد، وتشكل أكبر شحنة من الكوكايين المخبّأ في إسبانيا حتى الآن، وهي عبارة عن 9436 كيلوغراما كانت مخبأة في صناديق للموز في حاوية مبردة.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، تشكل هذه العملية: ضربة غير مسبوقة لأحد أهم التنظيمات الإجرامية على المستوى العالمي، في توزيع الكوكايين والذي يتعامل مع أهم الشبكات الإجرامية في أوروبا، وفق ما أشار البيان، من دون تحديد هوية هذه المنظمة.

وكُشف في هذه العملية عن شعارات أكثر من 30 منظمة إجرامية أوروبية كانت ستتلقى محتويات الشحنة.

ويمكن للمنظمة المسؤولة عن عملية النقل هذه أن ترسل ما يصل إلى 40 حاوية شهريًا إلى أوروبا، ولديها شبكة تجارية واسعة لشحن الحاويات من الإكوادور إلى إسبانيا، باستخدام ميناء فيغو أيضاً، في شمال غرب إسبانيا، ولم تعلن الشرطة أي اعتقالات خلال العملية.

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