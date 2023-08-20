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بعد منتخبي النرويج واليابان

إسبانيا ثالث بلد تفوز بـ كأس العالم للسيدات لأول مرة بتاريخها

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
إسبانيا ثالث بلد تفوز بـ كأس العالم للسيدات لأول مرة بتاريخها
المواطن - محمد سمعه

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أصبح منتخب إسبانيا ثالث منتخب يفوز بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد حصده اللقب اليوم على حساب المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ملخص مباراة إسبانيا وإنجلترا 

وكانت اللاعبة أولجا كارمونا سجلت الهدف الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ 30.

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وفي الدقيقة السبعين من عمر المباراة، أضاعت اللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو ركلة جزاء لمنتخب بلادها، لتنتهي المباراة بفوز الإسبانيات بهدف دون رد ويحصدن لقب مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخهن.

أول منتخب حقق اللقب لأول مرة بتاريخه كان منتخب النرويج في نسخة عام 1995 التي أُقيمت في السويد ومن وقتها لم تحقق النرويج اللقب مرة أخرى.

كأس العالم للسيدات

المنتخب الثاني كان منتخب اليابان في نسخة عام 2011 التي أُقيمت في الأراضي الألمانية حيث حقق اللقب لأول مرة في تاريخه ثم تراجع بعدها عن الصعود لمنصات التتويج.

المنتخب الأمريكي يملك نصيب الأسود في مونديال السيدات حيث حققت الأمريكيات اللقب في 4 مناسبات أما المنتخب الثاني الأكثر تتويجًا هو المنتخب الألماني برصيد لقبين.

كأس العالم للسيدات

9 نسخ من كأس العالم للسيدات

وكانت أول نسخة من كأس العالم للسيدات انطلقت عام 1991 في الصين ومن بعدها تعاقبت 8 نسخ بداية من السويد في عام 1995، أمريكا عام 1999، أمريكا مجددًا عام 2003 الصين عام 2007، ألمانيا في 2011، كندا في عام 2015، فرنسا في عام 2019، أستراليا ونيوزيلاندا في عام 2023″.

 

 

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