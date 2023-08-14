Icon

إسباني يعتلي مركبة في كرنفال بريدة للتمور Icon سقوط ثلاثة جرحى بعد هجوم مسيرة أوكرانية على بيلغورود Icon القضاء العراقي يصادر أموال وزير النفط السابق Icon قيس سعيد: عصابات الاحتكار تؤجج الوضع في تونس Icon شهدت 3 حالات طرد .. لا أهداف بـ مباراة خيتافي ضد برشلونة Icon إنذار أحمر لـ الباحة ومكة المكرمة: توقعات بأمطار غزيرة Icon موجة حارة على الشرقية ودرجة الحرارة قد تصل إلى 48 Icon مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال مدريد Icon أولى اللقطات لمنفذ هجوم المرقد الديني بشيراز الإيرانية Icon أمريكي: السعودية أكثر أمانًا من نيويورك لدرجة لا تقارن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عاش تجربة مثيرة مع مهنة الدلال

إسباني يعتلي مركبة في كرنفال بريدة للتمور

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
إسباني يعتلي مركبة في كرنفال بريدة للتمور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شارك سائح إسباني أحد الدلالين الحراج على التمور في كرنفال التمور بسوق بريدة.

تجربة مثيرة

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، السائح الإسباني وهو يقف على سطح مركبة محملة بصناديق التمور، وينادي عليها.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة

وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة

النصر يتألق أمام الفرق العراقية

النصر يتألق أمام الفرق العراقية

كما بين المقطع، اثنين من بائعي التمور وهما يقفان على سطح المركبة ويحرجان على الرطب، ويشاركهما السائح ويردد خلفهما نفس الأسعار التي ينادون بها.

سوق بريدة

وردد السائح الأسعار خلف الدلالين، وأخذ يقول: 33، 37، الأمر الذي أثار ضحك أسرته الذين اصطحبهم معه إلى سوق بريدة وشاهدوه وهو يستمتع بمعايشته لتجربة مهنة الدلالة لأول مرة.

وقال السائح عن هذه التجربة: أنا سعيد للغاية بهذه التجربة، وهي في الحقيقة أول تجربة لي ولكنها كانت ممتعة، لقد استمتعت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي
غرائب

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي

غرائب
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات
السعودية اليوم

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول...

السعودية اليوم
برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية
أخبار رئيسية

برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة...

أخبار رئيسية
النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية
آخر الاخبار

النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية

آخر الاخبار
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك...

الرياضة
5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي
السعودية اليوم

5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص...

السعودية اليوم
بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية
العالم

بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن...

العالم