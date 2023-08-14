إسباني يعتلي مركبة في كرنفال بريدة للتمور

شارك سائح إسباني أحد الدلالين الحراج على التمور في كرنفال التمور بسوق بريدة.

تجربة مثيرة

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، السائح الإسباني وهو يقف على سطح مركبة محملة بصناديق التمور، وينادي عليها.

كما بين المقطع، اثنين من بائعي التمور وهما يقفان على سطح المركبة ويحرجان على الرطب، ويشاركهما السائح ويردد خلفهما نفس الأسعار التي ينادون بها.

سوق بريدة

وردد السائح الأسعار خلف الدلالين، وأخذ يقول: 33، 37، الأمر الذي أثار ضحك أسرته الذين اصطحبهم معه إلى سوق بريدة وشاهدوه وهو يستمتع بمعايشته لتجربة مهنة الدلالة لأول مرة.

وقال السائح عن هذه التجربة: أنا سعيد للغاية بهذه التجربة، وهي في الحقيقة أول تجربة لي ولكنها كانت ممتعة، لقد استمتعت.