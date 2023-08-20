إستراتيجية كاوست توفر فرصًا نوعية للجميع وتُحدث أثرًا مستدامًا

أكد وزير التعليم، يوسف البنيان، أن إستراتيجية كاوست الجديدة التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، توفر فرصًا نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، وتُمكّنهم من تحقيق نتائج علمية وتطبيقات عملية تُحدث أثرًا مستدامًا، وتُعزّز دور ومكانة التعليم السعودي إقليميًّا وعالميًّا.

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس، تعقيبًا منه على إطلاق إستراتيجية كاوست الجديدة التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم.

بدوره، قال وزير الصحة فهد الجلاجل: إن إستراتيجية كاوست تسرع عجلة الإنجاز، وتعظم أثر الأبحاث بالتركيز على المجالات الرئيسية والحيوية، وفي مقدمتها صحة الإنسان، وستنعكس- بمشيئة الله- على قطاع الصحة والعديد من القطاعات.

إستراتيجية كاوست

وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، اليوم، الإستراتيجية الجديدة للجامعة، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وقال: منذ تأسيس كاوست، وهي تتميز في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم، وتمثل الإستراتيجية الجديدة عهدًا جديدًا للجامعة، لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها، لتكون منارةً للمعرفة، ومصدرًا للإلهام والابتكار، تماشيًا مع طموحات رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم.

زيادة فرص الابتكارات

وتركز الإستراتيجية الجديدة على زيادة فرص تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي؛ ويشمل ذلك ثلاث مبادرات رئيسة، وهي: إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية (NTI)، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتأسيس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر بـ 750 مليون ريال، ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية.

فرص البحوث

كما تهدف الإستراتيجية إلى توفير فرص نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتمكينهم من تطبيق العلوم والبحوث، لإحداث أثر عالمي مستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية، ومن أهم المبادرات الناتجة عن هذه الشراكات؛ “مبادرة كاوست لإحياء الشعاب المرجانية بالشراكة” مع “نيوم”، للعمل على زراعة وإعادة إحياء مئات الآلاف من الشعاب المرجانية على مساحة 100 هكتار، في جزيرة شوشة بالبحر الأحمر، إضافة إلى استمرار التعاون مع كبرى الشركات في المملكة والعالم مثل: أرامكو، وسابك، وأكوا باور، وآي بي إم، وداو، وبوينج.

تعزيز الشراكات

ومن أبرز مبادرات الإستراتيجية تعزيز الشراكات الدولية، وتنمية أُطر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة وروّاد التقنية في العالم، مثل: إبرام اتفاقيات تعاون إستراتيجية مع الشركات الرائدة في مدينة شينزين الصينية، للعمل على أبحاث تطبيقية في مجالات متقدمة مثل الفضاء والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة.