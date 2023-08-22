إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية، أمس الاثنين، سماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق.

دوي انفجار

وأردفت الوكالة أنه جاري التحقق من طبيعة هذا الانفجار دون مزيد من التفاصيل.

وأفاد التلفزيون السوري في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بأن إسرائيل هاجمت أهدافًا على مشارف العاصمة السورية دمشق، وفقًا لرويترز.

ولم يقدم التلفزيون الرسمي مزيدًا من التفاصيل عن طبيعة أهداف الهجوم.

وخلال السنوات الماضية تعرضت سوريا لغارات تقول دمشق: إن إسرائيل تشنها بين وقت لآخر على أهداف متفرقة في البلاد.