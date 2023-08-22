لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا وفاة مخترع الــ بي دي إف مواعيد التسجيل في اختبار التربوي العام للوظائف التعليمية زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني ذهبي شبابي: لا أحترم قرار خالد الثنيان بالتفريط في تمبكتي لـ الهلال إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق محمد العنزي: الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة بصفقة حسان تمبكتي كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق مشهد مؤثر لطالب من الصم يركض فرحًا لمدير الأيتام بعد أول يوم دراسة
أعلنت وكالة الأنباء السورية، أمس الاثنين، سماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق.
وأردفت الوكالة أنه جاري التحقق من طبيعة هذا الانفجار دون مزيد من التفاصيل.
وأفاد التلفزيون السوري في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بأن إسرائيل هاجمت أهدافًا على مشارف العاصمة السورية دمشق، وفقًا لرويترز.
ولم يقدم التلفزيون الرسمي مزيدًا من التفاصيل عن طبيعة أهداف الهجوم.
وخلال السنوات الماضية تعرضت سوريا لغارات تقول دمشق: إن إسرائيل تشنها بين وقت لآخر على أهداف متفرقة في البلاد.