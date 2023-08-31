إصابة أكثر من 15 شخصًا بتسمم غذائي بالجزائر

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أصيب أكثر من 15 شخصًا بتسمم غدائي، بعد تناولهم وجبات البيتزا والأكل السريع بأحد محلات ولاية الجلفة جنوب البلاد، وفقًا لصحيفة النهار الجزائرية اليوم الخميس.
وأفادت الصحيفة بأن الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى مدينة عين وسارة، بعد ظهور أعراض التسمم عليهم. أي تم تحويلهم لمصلحة الاستعجالات الطبية لخضوعهم تحت الرعاية الصحية بمستشفى المدينة في الجزائر.
وحسب ما أفاد به أحد المصابين فإن السبب يرجع إلى خلطة المايونيز التي من المحتمل أنه تم استخدامها في الوجبات.
فيما ذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب المحل من طرف مصلحة الصحة للبلدية ومصالح الوقاية بالصحة الجوارية العمومية بمدينة عين وسارة.