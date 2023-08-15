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تعرض لها في مباراة الشباب والأخدود أمس

إصابة حسان تمبكتي قد تعرقل انتقاله لـ الاتحاد

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
إصابة حسان تمبكتي قد تعرقل انتقاله لـ الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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تعرض المدافع الدولي حسان تمبكتي للإصابة في مباراة الشباب والأخدود أمس التي أُقيمت في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان تمكبتي غادر المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة الـ 18 من الشوط الأول، حيث شارك بدلًا منه اللاعب نادر الشراري.

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وربما تتسبب إصابة تمبكتي في عرقلة انتقاله لنادي الاتحاد، حيث رغب العميد في ضمه تعويضًا لغياب المدافع المصري أحمد حجازي.

وفي أول أمس، أكدت قنوات الكأس، أن إدارة نادي الشباب وافقت مبدئيًّا على انتقال تمبكتي إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

جماهير الشباب رفضت رحيل حسان تمبكتي

وأشارت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإدارة الشبابية اشترطت لرحيل تمبكتي إلى الاتحاد؛ الحصول على مقابل مالي وإعارة عبدالرحمن العبود إلى صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إصابة حسان تمبكتي - الشباب والأخدود

جماهير الشباب عبر منصة “إكس” رفضت رحيل تمبكتي إلى الاتحاد حتى لا يتأثر الليث بالسلب في الموسم الحالي.

ووجهت جماهير الشباب تحذيرًا إلى خالد الثنيان بعدم التفريط في خدمات تمبكتي وذلك خلال الموسم الحالي.

ويُعد حسان تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليرتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، الذين يرغبون في تدعيم دفاعهم.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن تمبكتي يمتلك عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون ريال، ليكون صاحب أضخم صفقة انتقال محلية في تاريخ بطولة الدوري السعودي، حيث لم يصل أي لاعب إلى هذا المبلغ من قبل.

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