إصابة ناشطة بالتسمم نتيجة شرب كمية كبيرة من الماء لاعبان مرشحان لمغادرة الاتحاد لقيد فابينيو تفاصيل يرويها والد ريما بعد أن ضحت بنفسها لإنقاذ أشقائها الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة أثناء التنزه في الغابات ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق معه رد فعل جماهير الأهلي حول اقتراب رياض بودبوز من الرحيل شرط وحيد للحصول على منزل مقابل 1 يورو بإيطاليا لحظة وصول ترامب للمحكمة في واشنطن تمساح ضخم يبتلع لاعب كرة قدم بكوستاريكا وقف بث وسيلتي إعلام فرنسيتين بالنيجر وباريس تندد
أصيبت ناشطة بتسمم مائي، بعد أن قامت بشرب 4 لترات من الماء يوميًّا لمدة 12 يومًا، نتيجة تحدٍّ يستمر 75 يومًا.
وفي التفاصيل، شاركت الكندية ميشيل فيربورن مقطع فيديو على تيك توك حول حالتها الصحية، وأوضحت أنها مصابة بالتسمم المائي الذي يحدث بعد أن يشرب الإنسان ما يزيد على 3 إلى 4 لترات من الماء في غضون ساعات قليلة.
وكانت ميشيل فيربورن قد اتبعت قواعد صارمة للتحدي، فقد امتنعت عن شرب الكحول، وكانت تمارس تمرينين رياضيين يوميًّا، وتستهلك عبوات كثيرة من الماء يوميًّا.
وكانت الناشطة مصممة على تنفيذ هذا التحدي لمدة 75 يومًا وإتمامه، ولكنها في اليوم الثاني عشر من التحدي، أصيبت بالتسمم المائي، ونقص حاد في الصوديوم الذي يهدد الحياة، إذا تُرك دون علاج.
ومن الأعراض الشائعة لنقص الصوديوم الغثيان، والقيء والصداع، والارتباك، وفقدان الطاقة، والتعب، والتهيج، والأرق وضعف العضلات، والتشنجات، والنوبات والغيبوبة. وهذه العلامات الأولية للاضطراب توجب على المرء أن يقوم بزيارة الطبيب فورًا.
وأشاعت هذا التحدي الصعب رائدة الأعمال آندي فريزيلا. ويطلب هذا التحدي من الأفراد اتباع نظام غذائي صارم، وإتمام مجموعتين من التدريبات لمدة 45 دقيقة، وشرب غالون واحد من الماء، أي ما يعادل 4 لترات، وقراءة 10 صفحات من أي كتاب يوميًّا.
وربما يكون ما تسبب في تسمم الماء لفيربورن أنها كانت تشرب هذه الكمية من الماء في غضون ساعات قليلة، وهو ما خلق عدم توازن بين الكمية الداخلة، والكمية التي يمكن أن يصرفها الجسم.