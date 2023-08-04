إصابة ناشطة بالتسمم نتيجة شرب كمية كبيرة من الماء

أصيبت ناشطة بتسمم مائي، ‏بعد أن قامت بشرب 4 لترات من الماء يوميًّا لمدة ‏‎12‎‏ يومًا، نتيجة تحدٍّ يستمر 75 يومًا.

‏مصابة بالتسمم المائي

وفي التفاصيل، شاركت الكندية ميشيل فيربورن ‏مقطع فيديو على تيك توك حول حالتها الصحية، وأوضحت أنها ‏مصابة بالتسمم المائي الذي يحدث بعد أن يشرب الإنسان ما يزيد على 3 إلى 4 لترات من الماء في غضون ساعات ‏قليلة.

وكانت ميشيل فيربورن قد اتبعت قواعد صارمة للتحدي، فقد امتنعت عن ‏شرب الكحول، وكانت تمارس تمرينين رياضيين يوميًّا، وتستهلك عبوات كثيرة من الماء يوميًّا.

وكانت الناشطة مصممة على تنفيذ هذا ‏التحدي لمدة‎ 75 ‎يومًا وإتمامه، ولكنها في اليوم الثاني عشر من ‏التحدي، أصيبت بالتسمم المائي، ونقص حاد في الصوديوم الذي ‏يهدد الحياة، إذا تُرك دون علاج. ‏

أعراض شائعة

ومن الأعراض الشائعة لنقص الصوديوم الغثيان، والقيء ‏والصداع، والارتباك، وفقدان الطاقة، والتعب، والتهيج، والأرق ‏وضعف العضلات، والتشنجات، والنوبات والغيبوبة. وهذه ‏العلامات الأولية للاضطراب توجب على المرء أن يقوم بزيارة ‏الطبيب فورًا.

وأشاعت هذا التحدي الصعب رائدة الأعمال آندي فريزيلا.‏ ويطلب هذا التحدي من الأفراد اتباع نظام غذائي صارم، وإتمام ‏مجموعتين من التدريبات لمدة ‏‎45‎‏ دقيقة، وشرب غالون ‏واحد من الماء، أي ما يعادل ‏‎4‎‏ لترات، وقراءة ‏‎10‎‏ صفحات من أي ‏كتاب يوميًّا. ‏

وربما يكون ما تسبب في تسمم الماء لفيربورن أنها كانت تشرب ‏هذه الكمية من الماء في غضون ساعات قليلة، وهو ما خلق عدم ‏توازن بين الكمية الداخلة، والكمية التي يمكن أن يصرفها الجسم.