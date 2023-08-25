إصابة نجم الأهلي السعودي بارتجاج في الرأس

كشف الأخصائي ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل، نوع إصابة زياد الجهني لاعب الأهلي السعودي والتي تعرض لها أمس في مباراة الأخدود في الجولة الثالثة من دوري روشن.

تفاصيل إصابة نجم الأهلي السعودي

وقال الشهراني عبر حسابه في منصة “إكس”: “إصابة الجهني لاعب الأهلي هي عبارة عن تعرض لإصابة على مستوى الرأس (ارتجاج)، الأكيد أنه لن يشارك في المباراة القادمة بعد 4 أيام، ولو كانت الفحوصات سليمة، سيحتاج من أسبوع لـ 10 أيام من أجل العودة، أتمنى تكون إصابة خفيفة وبسيطة، سلامة اللاعبين أولًا”.

وكانت جماهير الأهلي عاشت حالة من الرعب وذلك بعد إصابة اللاعب في مباراة الأخدود، حيث تدخل الجهاز الطبي سريعًا وقاموا بالاطمئنان عليه بعد ارتطام رأسه في أحد لاعبي الأخدود، ليتم التأكد بأن زياد الجهني لم يبلع لسانه.

وفي مباراة الأهلي ضد الأخدود فاز الأهلي السعودي بهدف دون رد، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الأهلي ضد الأخدود

وفي الشوط الثاني، سجل الإيفواري فرانك كيسيه الهدف الوحيد للراقي في الدقيقة الـ 96.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة من 3 جولات في دوري روشن، أما الأخدود فتجمد رصيده عند نقطة.

المباراة المقبلة لـ الأهلي

ويواجه النادي الأهلي، فريق الطائي في الجولة الرابعة من دوري روشن مساء الثلاثاء المقبل.