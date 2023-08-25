وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS إصابة نجم الأهلي السعودي بارتجاج في الرأس النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد مدير الاحتراف بـ الشباب: تعرضت لضغوطات لانتقال تمبكتي إلى الهلال تعرف على حزم الدعم المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي دفع الكاش دون فاتورة تورطك بتجارة المخدرات أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر جماهير الاتحاد ترفض صفقة جوستافو جوميز هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض
كشف الأخصائي ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل، نوع إصابة زياد الجهني لاعب الأهلي السعودي والتي تعرض لها أمس في مباراة الأخدود في الجولة الثالثة من دوري روشن.
وقال الشهراني عبر حسابه في منصة “إكس”: “إصابة الجهني لاعب الأهلي هي عبارة عن تعرض لإصابة على مستوى الرأس (ارتجاج)، الأكيد أنه لن يشارك في المباراة القادمة بعد 4 أيام، ولو كانت الفحوصات سليمة، سيحتاج من أسبوع لـ 10 أيام من أجل العودة، أتمنى تكون إصابة خفيفة وبسيطة، سلامة اللاعبين أولًا”.
وكانت جماهير الأهلي عاشت حالة من الرعب وذلك بعد إصابة اللاعب في مباراة الأخدود، حيث تدخل الجهاز الطبي سريعًا وقاموا بالاطمئنان عليه بعد ارتطام رأسه في أحد لاعبي الأخدود، ليتم التأكد بأن زياد الجهني لم يبلع لسانه.
وفي مباراة الأهلي ضد الأخدود فاز الأهلي السعودي بهدف دون رد، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، سجل الإيفواري فرانك كيسيه الهدف الوحيد للراقي في الدقيقة الـ 96.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة من 3 جولات في دوري روشن، أما الأخدود فتجمد رصيده عند نقطة.
ويواجه النادي الأهلي، فريق الطائي في الجولة الرابعة من دوري روشن مساء الثلاثاء المقبل.
🟢 إصابة: زياد الجهني لاعب #الأهلي :
– تعرض لإصابة على مستوى الرأس (ارتجاج)
– الأكيد لن يشارك في المباراة القادمة بعد ٤ أيام
– لو كانت الفحوصات سليمة يحتاج ٧-١٠ أيام تقريباً للعودة
– أتمنى تكون خفيفة وبسيطة 🙏🏼
– سلامة اللاعبين أولاً ✅#إصابة_ملاعب
— ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) August 25, 2023