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بلغت قوته 3ر5 درجات

إصابة 22 تركيًّا في زلزال ملاطية

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ صباحاً
إصابة 22 تركيًّا في زلزال ملاطية
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية جنوبي البلاد مساء الخميس، مشيرًا إلى إصابة 22 شخصًا بجروح طفيفة.

زلزال تركيا

وأفاد في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 3ر5 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ملاطية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

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ولفت يرلي قايا إلى أنه وفقًا للمعلومات الأولية، فإن الزلزال تسبب في انهيار مبنى مهجور، وميلان مبنيين متضررين من زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير الماضي.

وكان زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب مساء الخميس، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.

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