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انقلبت وتدحرجت عدة مرات

إصابة 9 ونجاة رضيع جراء اقتحام سيارة لخيمة على ساحل ويلز

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
إصابة 9 ونجاة رضيع جراء اقتحام سيارة لخيمة على ساحل ويلز
المواطن - فريق التحرير

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أصيب 9 أشخاص بجروح اليوم الأحد، جراء فقدان سائق السيطرة على مركبته واقتحم خيمة على ساحل ويلز، وفقًا لما أعلنته شرطة دايفد بويوز البريطانية.

تفاصبل الحادث

وذكرت الشرطة أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة في الحادث في وقت متأخر من ليلة السبت وتم نقل شخص آخر بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى، كما كان ركاب السيارة من بين الجرحى.

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من جهتها، أفادت كلير هاريس، مالكة موقع “نيوغيت” للتخييم مع زوجها، بأن السيارة كانت مسرعة وفقدت السيطرة وتدحرجت إلى منطقة حيث نصب الناس خيامًا على العشب المفتوح الذي يطل على ساحل بيمبروك شاير.

وأردفت هاريس: كانت السيارة تتسارع نزولاً من التل، وأدركت أنها بحاجة إلى الإبطاء وحاولت الفرملة… انقلبت وتدحرجت عدة مرات، وتحطمت في الخيمة”، وقالت “إن رضيعًا في الخيمة نجا بأعجوبة ولم يصب بأذى.

وبيّنت هاريس أن بعض المخيّمين الحاصلين على تدريب طبي سارعوا إلى رعاية الجرحى ووصلت طواقم الطوارئ بسرعة.

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