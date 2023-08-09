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اعتراضًا على مصادرة المركبات المخالفة

إضراب لسائقي سيارات الأجرة ومصرع 5 بجنوب إفريقيا

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ صباحاً
إضراب لسائقي سيارات الأجرة ومصرع 5 بجنوب إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت السلطات في جنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، أن 5 أشخاص قُتلوا في مدينة كيب تاون بعدما تحول إضراب لسائقي سيارات الأجرة بدأ الأسبوع الماضي إلى أعمال عنف.

إضراب السائقين

وفي التفاصيل، عبر سائقو سيارات الأجرة عن غضبهم بعد أن منح قانون جديد السلطات المحلية الحق في مصادرة المركبات المخالفة، ويشمل ذلك القيادة بدون رخصة أو بدون لوحات.

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وكانت أعمال عنف متفرقة قد اندلعت في مدينة كيب تاون بعد أن بدأت الشرطة مصادرة المركبات الأسبوع الماضي، وأضرم محتجون غاضبون النار في حافلات وسيارات ورشقوا الشرطة بالحجارة.

وأكد وزير الشرطة في جنوب أفريقيا بيكي سيلي في إفادة إعلامية أمس الثلاثاء أن مواطنًا بريطانيًّا يبلغ من العمر 40 عامًا قُتل بالرصاص في أثناء الاحتجاجات يوم الخميس، مضيفًا أنه يجري التحقيق في جرائم القتل والعنف.

وأردف أن السلطات اعتقلت 120 من المشتبه بهم منذ يوم الخميس بتهمة إتلاف الممتلكات والنهب وارتكاب أعمال عنف.

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