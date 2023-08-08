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إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

توعية وتثقيف

وأكد الزارع خلال التدشين على أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع، وخاصةً للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، مشيدًا بالجهود المبذولة في إنتاج وتصميم المواد الإعلامية الخاصة بالحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد.

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50 مادة إعلامية

وأوضح المتحدث الرسمي لـ تعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة أنتجت ما يزيد على 50 مادة إعلامية خاصة ببدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العام.

الاستعداد والتهيئة

وأشار الثميري إلى أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية للطلبة وأولياء الأمور، والتغطية الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي، ورصد أبرز الاستعدادات للعام الجديد.

ولفت إلى أن محاور المحتوى الإعلامي للحملة تتضمن أعمال التهيئة والاستعداد، والتجهيزات المدرسية، والمبادرات والبرامج التطويرية، والمواكبة الإعلامية لانطلاق العام الدراسي، ونشر ثقافة الاستعداد وتعزيز الدافعية والانضباط المدرسي، مبينًا أن الحملة تستعرض عددًا من الرسائل الاتصالية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأبناء للعودة للمدارس باعتبارها مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات، كما تتضمن رسائل اتصالية خاصة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

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